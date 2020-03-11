Почти 40 тысяч многодетных семей получили от "ДОМ.РФ" деньги на списание части ипотеки

Госкорпорация "ДОМ.РФ" одобрила почти 40 тысяч заявок на перечисление 450 тысяч руб. многодетным семьям для списания части ипотеки, заявил глава компании Виталий Мутко на своей странице в Instagram.

"В рамках госпрограммы поддержку уже получили свыше 75% заявителей. Хочется отметить, что кто-то полностью расплатился с ипотекой — 3 тысячи семей с помощью выплат закрыли долг перед банком", — отметил Мутко. Деньги идут на погашение основного долга и уплату процентов.

В программе могут участвовать семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий и последующий ребенок.

Если семья подходит под все условия, а ее ипотечный кредит соответствует требованиям, то для выделения денег необходимо обратиться в банк, который передаст все документы в "ДОМ.РФ".

"ДОМ.РФ" создан в 1997 г. для оказания помощи в проведении государственной жилищной политики, 100% акций госкорпорации принадлежат государству в лице Росимущества.