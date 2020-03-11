В Хабаровске банковская служащая дала отпор грабителю. Как сообщает ГТРК "Дальневосточная", инцидент произошел в помещении одного из отделений финансовой организации. Ворвавшись в банк, вор потребовал денег. При этом он был вооружен: в одной руке нож, в другой — бутылка с зажигательной смесью.

Детали рассказал старший специалист группы по связям со СМИ УМВД РФ Кирилл Блинов. Одна из служащих банка не растерялась и попыталась остановить налетчика. Грабитель оказал сопротивление. В результате женщина пострадала: налетчик облил сотрудницу жидкостью и нанес ей порезы ножом.

Мужчине удалось скрыться, но без добычи. Сейчас следственной группой проводится операция по розыску преступника. Отважной банковской служащей оказана медицинская помощь.