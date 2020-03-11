Бросился на помощь и провалился сам: спасение тонущей собаки попало на видео

Прохожий в Сызрани, увидев двух провалившихся под лед беспризорных собак, бросился к ним на помощь. Одной удалось выбраться самостоятельно, а другую пришлось спасать, рискуя жизнью.

Парню помог пришедший на шум сосед и обвязал его веревкой, после чего решительный молодой человек пополз по рыхлому весеннему льду к обессилевшему псу.

Собаку удалось схватить, однако лед под нагрузкой сломался и оба погрузились в воду. Парень вытолкнул животное на твердую поверхность и вскоре выбрался сам — помогла соседская страховка.

Операцию спасения снимала на видео жена молодого человека, отпуская при этом взволнованные комментарии. Все, однако, окончилось хорошо.

Редакция портала "Маленькая Сызрань" связалась со спасителем собаки и выяснила, что парня зовут Сергей, в город он приехал в гости из Самары, а собаку увидел совершенно случайно. По его словам, попавшее в беду животное могли не заметить. О поступке своем он не жалеет и относится к нему спокойно, считая это "обычной историей".