Пермский легкоатлет установил новый рекорд России

Пермяк Владимир Никитин установил новый рекорд России. Легкоатлет одержал победу на турнире "Русская зима" в Москве.

Двукратный чемпион России Владимир Никитин победил в беге на три тысячи метров с результатом 7.39,94, что стало новым рекордом России в помещении. Как напоминают "Вести Пермь", предыдущий результат — 7.42,54 — Вячеслава Шабунина продержался с 1998 года.

Отметим, что среди женщин одержала победу в чемпионате России по легкой атлетике в закрытом помещении прыгунья в высоту Мария Ласицкене. 27-летняя спортсменка покорила планку на высоте двух метров ровно.