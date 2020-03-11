11 марта 202010:47

"Даже руки дрожали от счастья": Вяльбе отреагировала на успех Большунова

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе призналась, что радовалась победе Александра Большунова в общем зачете Кубка мира даже больше, чем собственным успехам на лыжне. Также она заявила, что успех 23-летнего россиянина очень важен для развития лыжного спорта в стране.

"Когда ночью узнала, что Большунов стал обладателем Кубка мира, то испытала огромную радость. Даже руки дрожали от счастья. Это гораздо круче, чем мои победы на этих Кубках мира. Успех Большунова очень важен для развития нашего вида спорта в России", – цитирует главу ФЛГР ТАСС.

Напомним, что после отказа сборной Норвегии участвовать в заключительных этапах Кубка мира, которые пройдут в США и Канаде, Александр Большунов досрочно стал победителем общего зачета турнира, оказавшись первым российским лыжником, выигравшим "Малый хрустальный глобус".

Сейчас

11:14

Таиланд ограничил въезд для россиян

10:51

Госдума приняла закон о поправке к Конституции

10:31

Россия признала белорусов и украинцев носителями русского языка

10:15

В Исторической мечети Москвы нашли тело муэдзина

09:34

Путин рассказал о своих отношениях с американскими президентами

07:37

Крупное ДТП в Ростовской области унесло жизни 3 человек

05:39

Twitter работает со сбоями

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Госдума приняла закон о поправке к Конституции

Госдума приняла закон о поправке к Конституции

16 минут назад
Коронавирус или политика? Праймериз в США прошли при пустых залах

Коронавирус или политика? Праймериз в США прошли при пустых залах

27 минут назад
Цена российских акций растет в начале торгов

Цена российских акций растет в начале торгов

19 минут назад
Экзамен не нужен: Россия признала белорусов и украинцев носителями русского языка

Экзамен не нужен: Россия признала белорусов и украинцев носителями русского языка

35 минут назад

Трансляции

14:00

Заседание Совета Федерации по поправкам в Конституцию
Все трансляции
Все липецкие школьники перешли на домашнее обучение

Все липецкие школьники перешли на домашнее обучение

1 час назад
Saudi Aramco увеличит добычу нефти на 1 миллион баррелей в сутки

Saudi Aramco увеличит добычу нефти на 1 миллион баррелей в сутки

41 минута назад
"Где-то на троечку": Путин оценил отношения России и США

"Где-то на троечку": Путин оценил отношения России и США

1 час назад
Ми-8 с вахтовиками на борту совершил экстренную посадку в Красноярске

Ми-8 с вахтовиками на борту совершил экстренную посадку в Красноярске

2 часа назад
В Исторической мечети Москвы нашли тело муэдзина

В Исторической мечети Москвы нашли тело муэдзина

48 минут назад
Неожиданно: распространённое женское заболевание спрогнозировали по весу и росту в детстве

Неожиданно: распространённое женское заболевание спрогнозировали по весу и росту в детстве

2 часа назад
Топ-10 городов Европы с самыми большими пробками на дорогах

Топ-10 городов Европы с самыми большими пробками на дорогах

3 часа назад
В США по подозрению в хищении личных данных задержан гражданин России

В США по подозрению в хищении личных данных задержан гражданин России

11 часов назад
Мария Аронова о фильме "Лёд 2": основа всего – любовь

Мария Аронова о фильме "Лёд 2": основа всего – любовь

53 минуты назад
Нужна помощь: Даниле Васильеву требуется дыхательное оборудование и лечебное питание

Нужна помощь: Даниле Васильеву требуется дыхательное оборудование и лечебное питание

1 час назад
"Было так высоко, что захватывало дух": актриса рассказала о съемках "Невесты комдива"

"Было так высоко, что захватывало дух": актриса рассказала о съемках "Невесты комдива"

17 часов назад
"Портрет семейной драмы". Расследование Эдуарда Петрова смотрите в выходные

"Портрет семейной драмы". Расследование Эдуарда Петрова смотрите в выходные

17 часов назад
Советы эксперта: как помочь ребенку не заболеть

Советы эксперта: как помочь ребенку не заболеть

02.03.2020 15:23
Волка размером с человека застрелили близ башкирского села

Волка размером с человека застрелили близ башкирского села

45 минут назад
"Алиса" научилась читать интернет вслух

"Алиса" научилась читать интернет вслух

1 час назад
Путин: США пытаются обеспечить существование Украины за счет России

Путин: США пытаются обеспечить существование Украины за счет России

1 час назад
Роспотребнадзор назвал регионы, где проще всего заразиться энцефалитом

Роспотребнадзор назвал регионы, где проще всего заразиться энцефалитом

1 час назад
Роскомнадзор заказал исследование "даркнета", mesh-сетей и "интернета вещей"

Роскомнадзор заказал исследование "даркнета", mesh-сетей и "интернета вещей"

1 час назад
Росстат назвал специальности с самыми высокими и низкими зарплатами

Росстат назвал специальности с самыми высокими и низкими зарплатами

1 час назад
COVID-19: весь мир терпит ограничения

COVID-19: весь мир терпит ограничения

2 часа назад
Во времена динозавров в году было 372 дня

Во времена динозавров в году было 372 дня

2 часа назад
Крупное ДТП в Ростовской области унесло жизни 4 человек

Крупное ДТП в Ростовской области унесло жизни 4 человек

3 часа назад
Видео дня: Сергачев головой остановил шайбу после мощного броска Мэттьюса

Видео дня: Сергачев головой остановил шайбу после мощного броска Мэттьюса

3 часа назад
Посол России поздравил живущих в США ветеранов и блокадников

Посол России поздравил живущих в США ветеранов и блокадников

4 часа назад
Сахалин вновь во власти непогоды

Сахалин вновь во власти непогоды

6 часов назад
Дубль Малкина помог "Питтсбургу" обыграть "Дэвилз", у Гусева 13-я шайба в НХЛ

Дубль Малкина помог "Питтсбургу" обыграть "Дэвилз", у Гусева 13-я шайба в НХЛ

6 часов назад
У замминистра здравоохранения Великобритании выявлен коронавирус

У замминистра здравоохранения Великобритании выявлен коронавирус

7 часов назад
"Лейпциг" разгромил "Тоттенхэм" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

"Лейпциг" разгромил "Тоттенхэм" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

10 часов назад
Покер Иличича помог "Аталанте" выбить "Валенсию" Черышева из Лиги чемпионов

Покер Иличича помог "Аталанте" выбить "Валенсию" Черышева из Лиги чемпионов

10 часов назад
Лыжник Александр Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира

Лыжник Александр Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира

10 часов назад
Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 10 марта 2020 года

Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 10 марта 2020 года

12 часов назад
919
Путин, Володин и Медведчук обсудили встречу парламентариев в нормандском формате

Путин, Володин и Медведчук обсудили встречу парламентариев в нормандском формате

12 часов назад
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

13 часов назад
Трое россиян, в том числе маленький ребенок, погибли в аварии в Гватемале

Трое россиян, в том числе маленький ребенок, погибли в аварии в Гватемале

13 часов назад
Минобороны России прокомментировало слова Эрдогана об уничтожении "Панцирей"

Минобороны России прокомментировало слова Эрдогана об уничтожении "Панцирей"

13 часов назад
В iOS раскопали секреты Apple

В iOS раскопали секреты Apple

13 часов назад
Что будет после 2024 года: Путин оценил депутатские поправки в Основной закон

Что будет после 2024 года: Путин оценил депутатские поправки в Основной закон

14 часов назад
В Москве из-за коронавируса на месяц ограничили массовые мероприятия

В Москве из-за коронавируса на месяц ограничили массовые мероприятия

14 часов назад
В Китае спроектировали надеваемый "щит" от коронавируса

В Китае спроектировали надеваемый "щит" от коронавируса

14 часов назад
В конце недели в Москву придет зима. Но ненадолго

В конце недели в Москву придет зима. Но ненадолго

15 часов назад
СК подтвердил, что под Рязанью нашли останки знакомой фигурантов дела "Сети"

СК подтвердил, что под Рязанью нашли останки знакомой фигурантов дела "Сети"

15 часов назад
Наследство "беременной от Киркорова": в деле появилась взрослая внебрачная дочь

Наследство "беременной от Киркорова": в деле появилась взрослая внебрачная дочь

16 часов назад
Африканские клоны WhatsApp умеют больше официального приложения

Африканские клоны WhatsApp умеют больше официального приложения

17 часов назад
Сибирский русский народный хор и ансамбль танца "Ингушетия" представят совместную программу в Доме музыки

Сибирский русский народный хор и ансамбль танца "Ингушетия" представят совместную программу в Доме музыки

19 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку