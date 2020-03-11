Исаев: много слухов и домыслов, но бюджет России стабилен, и власти выполнят соцобязательства

Бюджетная система России устойчива, обладает необходимым ресурсом денег. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) равен 9% ВВП, а государство способно полностью выполнить социальные обязательства, заявил первый зампред думской фракции "Единой России" Андрей Исаев.

"Обращаю ваше внимание — рубль падает, нефть падает, серьезные экономические проблемы. Но мы голосуем за законопроект (о поправках в бюджет на 2020- 2022 гг. — прим. ред.) без изменений", — отметил Исаев, сообщает "Интерфакс".

Это означает, что государство готово полностью выполнить все очень важные и серьезные социальные обязательства, которые взяты после оглашения Послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, подчеркнул Исаев.

Существует много различных слухов и домыслов, пояснил Исаев. "Еще раз хочу подчеркнуть — бюджетная система Российской Федерации стабильна, мы обладаем необходимым и серьезным ресурсом денежных средств", — отметил депутат и добавил, что даже при колебаниях мировых цен на нефть государство способно полностью выполнить соцобязательства.