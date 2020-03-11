Активная фаза поисков подростков в Сочи завершена. Об этом сообщают "Вести Сочи".

Напомним, трагедия произошла в Лазаревском районе 25 февраля. Двух мальчиков 14 лет большой волной смыло в море. Незамедлительно была развернута масштабная поисковая операция. Пешие группы прошли береговую линию Большого Сочи и Туапсинский район. Осмотр велся и с неба — вертолетами МЧС, и с моря — катерами. Водолазы провели тринадцать спусков, обследовав реку Псезуапсе и морское дно.

В общей сложности поисковые работы велись на протяжении трех недель. К сожалению, никакого результата поиски не дали. Сейчас сотрудники ГИМС продолжают осмотр акватории на катерах, но активная фаза операции объявлена завершенной.