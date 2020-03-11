В выходные Москву ждет сильный ветер и снег

В Москве в выходные ожидаются снег и сильный ветер. Температура воздуха при этом приблизится к нормальным для марта значениям, сообщила главный специалист московского "Метеобюро" Татьяна Позднякова.

"Погода будет холоднее, чем та, что мы наблюдаем сейчас в столичном регионе​​​. Температура воздуха останется выше климатической нормы, но всего на 1-2 градуса", – цитирует синоптика РИА Новости. При этом до выходных дневная и ночная температура воздуха будет держаться выше нуля, а в субботу и воскресенье ночью опустится чуть ниже нуля.

В пятницу, 13 марта, из-за сильного ветра (20-23 метра в секунду) будет казаться, что на улице значительно холоднее.

Не исключено, что в ночь на воскресенье, 15 марта, пойдет снег. Вполне вероятно, что он ляжет тонким слоем, но вскоре растает.

"Атмосферное давление все эти дни будет существенно ниже климатической нормы, где-то 733-735 миллиметров ртутного столба", – добавила Позднякова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что 13 марта градусники будут показывать 5-7 градусов выше нуля, в ночь на 14 марта температура опустится до минус трех, а в субботу будет колебаться от нуля до плюс 5.