Названы три причины не использовать Telegram

Мессенджер Telegram не соответствует важным критериям защиты данных и конфиденциальности. К такому выводу пришел Нил Краветц, специалист по компьютерной безопасности. В своем блоге он призвал прекратить пользоваться мессенджером, обосновав это тремя причинами.

Первой причиной Краветц назвал то, что сотрудника, пользующегося Telegram в офисе, легко вычислить и заблокировать. С помощью инструментов проверки трафика компания, запрещающая мессенджеры на работе, легко может обнаружить IP-адрес сотрудника, использующего Telegram, по характерным признакам в трафике - мессенджер использует собственный протокол для подключения и собственные серверы.

Второй проблемой Telegram эксперт назвал хранение данных в незашифрованном виде - передавая их по сети в зашифрованном виде, на сервер мессенджер сохранят их уже расшифрованными, утверждает аналитик. Помимо этого мессенджер кэширует содержимое отправленных URL-адресов. Как считает Краветц, это может привести к утечке данных.

Простота расшифровки данных стала третьей причиной, по которой эксперт призвал отказаться от Telegram. Получив доступ к компьютеру пользователя, злоумышленники без труда смогут определить время и тип отправления. Это возможно в результате того, что мессенджер хранит информацию о действиях пользователя в виде файлов небольшого размера. Локальные зашифрованные данные, по утверждению Краветца, легко расшифровать с помощью таких инструментов как Telegram-desktop-decrypt или TelegramStorageParser.

Сооснователь Telegram Павел Дуров неоднократно критиковал конкурентов за уязвимости. Больше всего достается принадлежащему Facebook WhatsApp - Дуров считает мессенджер с двухмиллиардной аудиторией шпионским инструментом. На это, по мнению Дурова, указывают регулярные обнаружения в нем критических уязвимостей, делающих возможным несанкционированный доступ не только к переписке пользователей, но и к информации на их устройствах.