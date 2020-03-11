Вслед за Липецкой областью в Курской ввели особый режим из-за коронавируса

Режим повышенной готовности из-за коронавируса ввели в Курской области. В регионе оборудовали карантинный лагерь в посёлке Моква. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Курской области Роман Старовойт, сообщает "Коммерсантъ-Черноземье".

Особый режим в регионе ввели вслед за Липецкой областью. Граждане, прибывшие из Китая, Кореи, Италии, Испании, Ирана, Франции, Германии обязаны соблюдать карантинный срок на 14 дней и не посещать работу, учёбу и общественные места. Больничный можно оформить, не выходя из дома.

По данным областной администрации, под наблюдением медиков находятся люди, которые ехали в одном поезде с носителем инфекции из Белгородской области. Пока заражённых коронавирусом в регионе не выявлено.

7 марта в Липецкой области было выявлено трое заболевших коронавирусной инфекцией. Все липецкие школьники перешли на домашнее обучение. Соответствующий приказ Управления образования и науки Липецкой области был обнародован накануне вечером. Учебный процесс решено приостановить с 11 марта. Кроме того, запрещены любые массовые мероприятия, как культурные, так и спортивные. Дополнительная дезинфекция будет проводиться в общественном транспорте, торговых центрах, общепите, местах скоплений людей.

В Воронежской области ситуация спокойная, однако, из-за приближения вируса к границам в областном центре дополнительно усилили меры безопасности, информируют "Вести Воронеж".