Минфин не ожидает снижения цены бензина

Цены на бензин в России не снизятся и останутся стабильными, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов.

"Я не думаю, что будет снижение цен на бензин. Но расти они не должны, это точно", — сообщил замминистра (цитата ТАСС).

Как пояснил министр энергетики России Александр Новак, цена бензина не изменится из-за налоговой системы России. В стране с 2918 года действует демпфирующий механизм, который позволяет сгладить скачки нефтяных цен на мировых рынках.



В случае большей цены бензина за границей, чем в России, государство доплачивает отечественным нефтекомпаниям, чтобы они не увеличивали цену автомобильного топлива в России.