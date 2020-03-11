Лига Европы. "Хетафе" отказывается играть с "Интером" в Милане из-за коронавируса

Президент испанского клуба "Хетафе" Анхель Торрес заявил, что его команда не собирается лететь в Милан на первую игру 1/8 финала Лиги Европы против "Интера", которая должна состояться 12 марта. По его словам, испанские футболисты не хотят попасть "в центр эпидемии коронавируса".

В интервью радиостанции Onda Cero Торрес сказал, что клуб уже уведомил представителей УЕФА об отказе лететь в Италию и попросил найти альтернативный вариант проведения встречи с "Интером".

Отметим, что власти Испании из-за угрозы распространения коронавируса приняли решение приостановить прямые рейсы из Италии с 11 до 25 марта.