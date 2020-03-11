Гиперзвуковой "Циркон" могут запустить с подводной лодки

Новейшую российскую гиперзвуковую ракету "Циркон" планируют запустить с подводной лодки "Северодвинск", сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в оборонно-промышленном комплексе.

Собеседник агентства уточнил, что изначально ракету собирались испытывать на модернизированной АПЛ "Казань". Однако передача корабля флоту затянулась. Когда именно состоится пуск, неизвестно. Сообщается только, что сначала "Циркон" еще три-четыре раза протестируют на фрегате "Адмирал Горшков".

Напомним, в конце февраля 2020 года в Баренцевом море прошел испытательный запуск "Циркона" с "Адмирала Горшкова". Ракета пролетела около 500 километров и попала в наземную цель на одном из полигонов Северного Урала

Гиперзвуковые ракеты "Циркон" способны летать со скоростью до 9 Махов на расстояние до 1 тысячи километров. Они предназначены для уничтожения как морских, так и наземных целей.