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Коронавирус 10 минут назад

11 марта 202015:44

Лагард: Европа столкнется с экономическим шоком, если не принять меры

EPA

Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что Европа рискует пережить серьезный экономический шок, сопоставимый с мировым финансовым кризисом, если лидеры европейских стран не примут срочных мер в связи со вспышкой коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg.

Лагард заявила лидерам Европейского союза в ходе телефонной конференции во вторник, что без скоординированных действий Европа "увидит сценарий, который напомнит многим из нас о большом финансовом кризисе 2008 года", рассказал источник Bloomberg. При правильной реакции шок, скорее всего, окажется временным, добавила глава ЕЦБ.

Лагард заявила, что чиновники ЕЦБ рассматривают все свои инструменты перед принятием решения по денежно-кредитной политике, в частности меры по обеспечению "ультрадешевого" финансирования и обеспечению ликвидности и кредитования, сказал неназванный собеседник агентства.

Тем не менее Лагард подчеркнула, что меры центробанка могут сработать только в том случае, если правительства европейских стран предпримут шаги для обеспечения того, чтобы банки продолжали кредитовать бизнес в пострадавших отраслях.

В среду Банк Англии экстренно снизил базовую процентную ставку на 0,5 процентного пункта, чтобы поддержать британскую экономику на фоне глобальной вспышки коронавируса. На прошлой неделе Федеральная резервная система США приняла аналогичное решение. Ожидается, что ЕЦБ также примет меры по поддержке экономики на заседании в четверг.

Инвесторы ожидают снижения ставки, хотя, возможно, всего на 10 базисных пунктов, поскольку ставка по депозитам уже находится на рекордно низком уровне минус 0,5%.

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