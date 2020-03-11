Бывший полицейский, ударивший Голунова, извинился перед ним

Экс-сотрудник УВД по Западному административному округу Москвы Максим Уметбаев извинился перед журналистом Иваном Голуновым за то, что ударил его.

"Мои действия были непрофессиональны. Мне за свой поступок стыдно, и я хочу принести извинения Голунову", – цитирует Уметбаева "Интерфакс".

Свои действия бывший полицейский объяснил тем, что счел Голунова преступником.

"Я рад общественному резонансу и справедливому разбирательству. Надеюсь, и в отношении меня оно будет таким же", – заявил Уметбаев, выступая в Мосгорсуде.

30 января Басманный суд Москвы арестовал пятерых бывших полицейских, проходящих по делу Голунова. Следствие полагает, что в июне 2019 года сотрудники УВД по ЗАО Роман Феофанов, Денис Коновалов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев под руководством Игоря Ляховца подбросили Голунову наркотики. Адвокаты Уметбаева настаивают на том, что из подзащитный к подбрасыванию наркотиков непричастен.

В результате в отношении отношении журналиста было возбуждено уголовное дело о попытке сбыта запрещенных веществ (часть 3 статьи 30 и часть 4 статьи 228.1 УК РФ). Дело Голунова вызвало большой общественный резонанс, в итоге расследование его дела было прекращено. 5 февраля сообщалось, что прокуратура Западного округа Москвы принесла извинения Голунову за незаконное уголовное преследование.

Московский городской суд оставил в силе решение об аресте Максима Уметбаева, оставив апелляционную жалобу без удовлетворения. Адвокаты экс-полицейского просили перевести их подзащитного под домашний арест в квартиру отца.