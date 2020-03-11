Неудачная попытка украсть чебупели в подмосковном супермаркете закончилась стрельбой

В подмосковном Дедовске мужчина открыл стрельбу, пытаясь украсть пачку чебупелей.

21-летний местный житель зашел в супермаркет и, пока продавщица не видела, спрятал под курткой замороженный полуфабрикат. Сотрудница заметила вора и попыталась остановить. Однако тот решил не сдаваться и выстрелил в продавщицу из пистолета. К счастью, от пуль никто не пострадал.

Подозреваемого задержали по горячим следам. Как сообщила ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Ему грозит до 12 лет лишения свободы.