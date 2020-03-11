Момент столкновения тепловоза и лесовоза в Башкирии попал на видео

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Телеканал "Россия"
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Вести.Экономика
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Цены на нефть резко выросли
- Банк России ослабит требования по кредитам для ряда компаний, пострадавших от коронавируса
- Рубль упал к доллару и евро при открытии торгов на Мосбирже
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Вести.Hi-tech
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Названы три причины удалить Telegram
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Авто.Вести.Ru
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Можно ли "переобувать" автомобиль в летние шины: ответ Гидрометцентра
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Вести в 20.00
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Выступление Путина в Госдуме
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Вести-Москва
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Черные копатели превратили сквер на севере Москвы в опасную зону
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Вести.Регионы
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Коронавирус в Липецкой области: губернатор ввел режим повышенной готовности
- Технологию машинного зрения на ЕГЭ вводят в регионах
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Вести.Наука
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Телеканал "Культура"
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В Ханты-Мансийске подвели итоги фестиваля "Дух огня"
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