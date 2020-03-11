За драку в дверях детсада петербурженку посадили под домашний арест

Ограничение свободы на 4 месяца — такое наказание получила женщина, которая устроила драку в детском саду. Суд признал Людмилу Балкову виновной в умышленном причинение вреда здоровью.

Конфликт вспыхнул в феврале 2019 года в коридоре детского сада номер 45 Адмиралтейского района Петербурга. Женщине не понравилось, что одна из мам, пытавшаяся выйти из сада с коляской, слишком долго держала приоткрытой входную дверь. Началась ссора, которая перешла в драку.

В итоге конфликт вылился в уголовное дело, сообщают "Вести Санкт-Петербург". По версии следствия, Балкова схватила потерпевшую за волосы, ударила коленом в лоб, поцарапала ей губу, а в довершении еще несколько раз нанесла удары складным ножом по голове. Пострадавшую доставили в больницу, раны пришлось зашивать.

Суд определил для зачинщицы драки в детском саду 4 месяца ограничения свободы. Приговор в законную силу пока не вступил.

Аналогичный инцидент произошел в Северной столице 5 февраля. У одного из детских садов произошел конфликт между двумя мамами. Женщина восемь раз ударила ножом в голову маму ребенка, которая удалила ее из общего чата в WhatsApp. Пострадавшая была госпитализирована в Мариинскую больницу.

