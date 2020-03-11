Турпоток в Турцию иссяк из-за коронавируса, страна готова снизить цены на туры

Январь, февраль и март потеряны для турецкой туристической отрасли, заявил глава Ассоциации турагентств Турции (TURSAB) Фируз Баглыкайя в интервью Bloomberg TV. Итоги I квартала неизбежно отразятся на всем туристическом сезоне.

С начала февраля, когда началось распространение коронавируса в Китае, и до середины марта отменены почти 70% туров.

Яянварь, февраль и март — это месяцы раннего бронирования, когда туристы покупают туры. "Другими словами, места в гостиницах не проданы в январе, феврале и марте", — отметил Баглыкайя. Такое положение дел скажется на доходах туротрасли, если не снизить цены и не принять другие меры.

Турция принимает очень серьезные меры для борьбы с коронавирусом. Но "мы сталкиваемся с мировым кризисом, и люди не хотят путешествовать. К сожалению, отсутствие вируса в нашей стране не заставит всех приехать сюда", пояснил Баглыкайя.

Участники туристического рынка Турции рассчитывают на серьезную поддержку со стороны правительства страны. Речь идет об отсрочке выплат по кредитам, выплат налогов на проживание и других налогов, введенных в 2019 г.

В целом, 2020 г. станет серьезным испытанием для всей мировой туротрасли. "Уже март, а эпидемия усиливается и продолжается", — подчеркнул Баглыкайя.

В Анкаре 10 марта состоялось заседание Консультативного совета по туризму, главной темой стало влияние коронавируса на туристическую отрасль страны. Участники заседания предложили меры по усилению поддержки малого и среднего бизнеса.