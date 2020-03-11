На карантине по коронавирусной инфекции остается двое крымчан, таковы последние данные регионального Роспотребнадзора. Ни одного заболевшего на территории полуострова не обнаружено, уточняет ГТРК "Севастополь".

С первого же дня наблюдений всех прибывавших из Китая жителей Крыма и Севастополя размещали в инфекционные больницы. Четырнадцать человек находились под постоянным наблюдением врачей, прошли три уровня лабораторных анализов. В результате 12 жителей уже вернулись домой, результаты проб двоих еще не готовы. Также под контролем медиков граждане, контактировавшие с носителями вируса.

По-прежнему строго контролируется прибытие всех транзитных рейсов из стран с неблагополучной коронавирусной историей. Информацию о прибывших получают медицинские организации полуострова. В дальнейшем за прилетевшими организуется наблюдение на дому с проведением двукратных лабораторных обследований, передает "Вести ФМ – Севастополь".