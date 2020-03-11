Представлены обновленные фургоны и минивэн Mercedes-Benz Vito

Обновленные фургоны и минивэны семейства Vito обзавелись не только новыми технологиями, но и доработанной моторной гаммой. К новому 2-литровому дизелю ОМ 654 официально присоединился электромотор.

Опознать обновленный Mercedes-Benz Vito проще всего будет по новой решетке радиатора (она может быть и хромированной) и колесным дискам от 17 до 19 дюймов. В салоне появились новые материалы отделки и дефлекторы вентиляции более динамичных очертаний. Кроме того, расширена палитра цветов кузова.

Mercedes-Benz Vito для рынка Европы оснащается новыми мультимедийными системами с 7-дюймовыми тачскринами и набором цифровых сервисов, включая навигацию с информацией о дорожной ситуации в реальном времени.

Кроме того, концерн предлагает европейским корпоративным покупателям и специальные новые системы для управления автопарками.

В списке водительских ассистентов появились система экстренного торможения, функция Distronic, которая самостоятельно поддерживает дистанцию до впередиидущего автомобиля, активный парковщик и цифровое внутрисалонное зеркало. Опционально доступна "умная" светодиодная оптика.

Моторная гамма Vito пополнилась более экономичным и менее вибронагруженным двухлитровым дизелем семейства ОМ 654, который предлагается в вариантах отдачи от 102 до 190 л.с. (от 270 до 440 Нм). Флагманская версия Vito 124 CDI комплектуется двигателем, развивающим 239 л.с. и 500 Нм. Кроме того, всем фургонам и грузопассажирским модификациям теперь доступен фирменный 9-диапазонный автомат. По умолчанию Vito - заднеприводный, но опционально его можно снабдить и приводом на все колеса. Еще одно новшество - пневматическая подвеска Airmatiс, способная автоматически менять дорожный просвет.

Электрическая версия по имени eVito комплектуется 150-киловаттным мотором, приводящим в движение передние колеса и разгоняющим автобус до максимальных 140 км/ч. Блок аккумуляторов на 90 кВтч расположен под полом и обеспечивает eVito запасом хода в 420 км. На пополнение энергозапаса с 10 до 80% у новинки уйдет менее 45 минут при условии использования станции быстрой зарядки.

Продажи обновленного семейства в Германии стартуют с 16 марта по цене от 22 598 евро, а электроверсия Vito появится на рынке летом. Как сообщили АвтоВестям в представительстве Mercedes-Benz, в Россию обновленные "Вито" приедут летом 2020 года. Рублевые цены станут известны позже. Дореформенный Vito стоит в нашей стране минимум 2 099 000 рублей за версию в кузове фургон со стандартной длиной колесной базы.