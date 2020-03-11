Закон о поправке в Конституцию, принятый Госдумой, поступил в Совет Федерации

Закон о поправках в Конституцию несколько минут назад поступил в Совет Федерации, передает телеканал "Россия 24".

По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, сенаторы начнут его рассмотрение в 14:00. Им предстоит обсудить документ в составе комитетов, а затем на общем заседании. Для одобрения документ должен получить поддержку трех четвертей голосующих.

Как сообщалось ранее, утром поправки в Конституцию приняла Госдума.