Овечкин провел мастер-класс для сына и собаки

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин решил приобщить к хоккею своего полуторогодовалого сына и собаку. Во дворе собственного дома капитан "столичных" продемонстрировал собравшимся, за счет чего он сумел наколотить в НХЛ уже 706 шайб.

Видео, которое снимала жена Овечкина Анастасия Шубская, выложила в Twitter "Вашингтона" пресс-служба клуба, сопроводив его словами "это лучшее, что вы увидите за весь день".

The best thing you’ll see all day. 🥰 #OviJr



(IG: https://t.co/G96Iacof3Y) pic.twitter.com/OztiGp6HQe