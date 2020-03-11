В мордовской колонии пожизненно заключенный убил последнего секс-маньяка СССР

В Мордовии суд дал 14 лет 28-летнему гражданину Таджикистана Дустмуроду Ильесову, который ранее уже был приговорен к пожизненному лишению свободы. Сейчас он признан виновным в убийстве сокамерника в одной из мордовских исправительных колоний.

Как сообщает республиканское управление СК РФ, причиной ссоры стало то, что потерпевший в грубой форме высказал неудовольствие тем, что обвиняемый постоянно ходил по камере.

На сайте Торбеевского райсуда Мордовии говорится о том, что Ильесов в ходе ссоры нанес потерпевшему не менее 33 ударов руками и ногами в места расположения жизненно важных органов.

Сотруники исправительного учреждения доставили сокамерника Ильесова в медучреждение, но через несколько дней от полученных телесных повреждений он скончался.

По сведениям СМИ, это был Артур Китаев, которого называют последним секс-маньяком СССР. Как сообщало ранее издание "АиФ", в 1992 году он был приговорен к смертной казни по делу о нескольких изнасилованиях и убийствах, но затем ее заменили пожизненным заключением.