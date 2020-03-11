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11 марта 202013:07

7 геополитических авантюр Саудовской Аравии

Mikhail Metzel/imago-images.de/Global Look Press

Саудовская Аравия, благодаря большим запасам нефти, играет важную роль на международной политической арене. Эта страна оказывает влияние на другие страны как ближневосточного региона, так и всего мира.

Кроме того, Саудовская Аравия, так же, как и другие влиятельные страны мира, пытается вмешиваться в дела других стран и оказывать влияние на внутреннюю ситуацию в них.

Ниже мы расскажем о главных политических авантюрах Саудовской Аравии.

Война в Сирии

Саудовская Аравия пытается оказывать влияние на ситуацию в Сирии, поддерживая тесные связи с группировками, которые ведут борьбу против президента страны Башара Асада.

В частности, в июне прошлого года министр по делам Ближнего Востока Тамер аль-Сабхан встретился с лидером группировок Деиром Эззором, под контролем которого находилась часть территории страны. Эззор попросил министра о помощи в поддержании стабильности и безопасности на подконтрольных территориях.

Эти группировки сосредоточены на востоке страны. Однако территория разделена и принадлежит разным противоборствующим группам.

В целом же, Саудовская Аравия поддерживает группировки, выступающие против Асада, не только на словах. Идут поставки оружия, а также финансирование группировок. Основная цель Саудовской Аравии – помочь свергнуть Асада.

Война в Йемене

Саудовская Аравия вступила в войну в Йемене в 2015 году, после того, как власть в стране перешла в руки хуситов, что было оценено как государственный переворот. Как утверждала Саудовская Аравия, она стремится восстановить закон в стране и действует в рамках международного права. В коалицию с Саудовской Аравией вошли такие страны, как Египет, Бахрейн, Кувейт, ОАЭ, Судан, Иордания, Марокко. Крупные европейские страны, такие как Франция и Италия, помогали коалиции поставками вооружения. Помимо этого, США также поставляли оружие и предоставляли техническую поддержку.

Официально было заявлено о том, что коалиция стремится к восстановлению власти бывшего президента Хади.

Ситуация в Йемене усугубилась гуманитарным кризисом. Поначалу ощущалась нехватка топлива, без которого не могли работать ни телекоммуникации, ни система здравоохранения, коммунальные системы. Кроме того, в стране выросли цены на продукты питания. За время конфликта погибло множество мирных граждан, среди которых множество детей.

Блокада Катара

В 2017 году ряд стран, лидером которых снова оказалась Саудовская Аравия, объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, заявив, что якобы эта страна поддерживает терроризм, а также вмешивается в дела других арабских государств. В число стран, помимо Саудовской Аравии, вошли такие, как Бахрейн, ОАЭ, Египет, Ливия и другие.

Ряд авиакомпаний прекратил рейсы в Катар. Из государств, присоединившихся к блокаде, выслали всех граждан Катара, а также из Катара вернулись домой представители дипломатических ведомств.

Катару был выдан список требований, на что власти Катара ответили, что готовы к переговорам при предоставлении доказательств.

В результате блокады, в магазинах Катара резко опустели полки с товарами, так как жители страны решили запастись всеми необходимыми продуктами.

Эксперты отмечают, что таким образом Саудовская Аравия пытается стать доминирующим игроком в ближневосточном регионе.

Однако несмотря на все попытки Саудовской Аравии задавить страну блокадой, Катару удалось найти альтернативные пути поставок.

Похищение премьер-министра Ливана

В 2018 года Саудовская Аравия решила, что премьер-министр Ливана должен уйти в отставку, однако не так-то просто заставить сделать это на расстоянии.

Тогда саудиты пошли на хитрый план. Саудовская Аравия пригласила премьер-министра Ливана Саада Харири в Эр-Рияд на встречу с королем Салманом. Однако по прилету в Саудовскую Аравию Харири обнаружил, что никто из официальных лиц его не встречает. Харири отправился в дом, где проживают его родственники. На следующий день ему показали его заявление об увольнении и вынудили его подписать.

Убийство Джамаля Хашогги

Убийство колумниста газеты The Washington Post Джамаля Хашогги произошло 2 октября 2018 года в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, куда Хашогги пришёл за документами.

Его вопрос касался развода с женой из Саудовской Аравии и решением жениться повторно на гражданке Турции.

Спустя неделю после исчезновения журналиста его коллеги из журнала заявили о том, что в самом здании консульства с ним зверски расправились, а также якобы у властей Турции есть видео-доказательства, которые это подтверждают.

Отмечается, что эти видео- и аудио-доказательства доказывают прямую причастность к убийству журналиста Саудовской Аравии.

Были названы 15 подозреваемых в убийстве журналиста, причем все эти люди имеют непосредственное отношение к Мохаммеду бин Салману.

Шпионаж за главой Amazon

Журналисты полагают, что в 2018 году Мохаммед бин Салман мог быть причастен к взлому смартфона Джеффа Безоса, главы компании Amazon и богатейшего человека в мире.

Считается, что бин Салман отправил Безосу файл, содержащий вирус, через приложение WhatApp. С помощью этого вируса Саудовская Аравия смогла получить важные данные из смартфона Безоса. Как заявляют источники издательств The Guardian, в течение нескольких часов со смартфона Безоса утекли большие объемы данных.

Нефтяная война

Как сообщается в СМИ, Саудовская Аравия начала ценовую войну на рынке нефти. В частности, представители компании Saudi Aramco сообщили о намерении увеличить добычe нефти на 1 миллион баррелей до 13 миллионов баррелей в сутки.

Такое заявление было сделано на фоне того, что 6 марта в Вене странам ОПЕК+ не удалось договориться о продлении или изменении условий соглашения по сокращению добычи нефти. В частности, Россия отказалась от дальнейшего сокращения добычи нефти на фоне эпидемии коронавируса, которая негативно влияет практически на все сектора экономики, включая энергетику.

Напоминаем, что с 1 апреля текущего года условий прежней сделки перестают действовать.

В результате, цены на нефть резко обрушились.

Однако ситуация на рынке нефти неблагоприятна и для самой Саудовской Аравии. Эксперты подчеркивают, что если нефть Brent будет торговаться на уровне $35, то без корректировки расходов в 2020 году Саудовская Аравия столкнутся с дефицитом бюджета в 15% от объема производства.

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