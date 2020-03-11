Силуанов: Россия лучше других стран готова к падению цен на нефть, власти выполнят соцобязательства

Россия готова к обвалу мировых цен на нефть лучше, чем другие страны с большой долей бюджетных доходов от добычи и продажи нефти. Россия имеет достаточно ресурсов для выполнения соцобязательств, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

"Многие критиковали бюджетную политику, формирование резервов, когда мы отчисляли нефтегазовые доходы в Фонд национального благосостояния (ФНБ), говорили о необходимости повышения планки отсечения, увеличении расходов", — отметил Силуанов, сообщает "Интерфакс".

Но обвал цен на нефть показывает, что необходимо готовиться к такому повороту событий. "Мы готовы лучше, чем другие страны, которые имеют большие доходы от нефтедобычи, которым сегодня приходится сокращать бюджет", — подчеркнул Силуанов.

Между тем правительство полностью выполнит задачи, поставленные в Послании президента Федеральному собранию, "без каких-либо уточнений в бюджетных проектировках", пояснил министр.

Россия имеет достаточно резервов для достижения бюджетных показателей и обеспечения стабильности на финансовых рынках. "Это дорогого стоит, и для этого мы проводили соответствующую бюджетную политику", — отметил Силуанов. Никакие потрясения на мировых рынках не изменят бюджетные планы, заключил министр.