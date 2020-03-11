Три человека погибли в лобовом столкновении в Геленджике

Три человека погибли в столкновении трех машин в Краснодарском крае. Авария попала в объектив камеры регистратора.

ДТП произошло утром 11 марта на Михайловском перевале в Геленджике. Как можно судить по кадрам, водитель белой Mazda CX-5 неожиданно выехал на встречную полосу и тут же лоб в лоб столкнулся с красным ВАЗ-2110, после чего виновника аварии отбросило на следовавший позади Datsun.

Владелец отечественной легковушки скончался на месте, один из его пассажиров и водитель Mazda скончались в карете скорой помощи.

Инспекторы сейчас пытаются установить, что толкнуло автовладельца выехать на встречную полосу.