Под Москвой спустя 79 лет найдены останки фронтовика из Бурятии

Поисковики установили судьбу еще одного фронтовика из Бурятии Галактиона Теслева. Он ушел на фронт в 41-м и с тех пор считался пропавшим без вести. Но недавно на местах боев под Москвой бойцы поискового объединения "Память" обнаружили останки и солдатский медальон, по которому удалось опознать героя.

Фронтовика из Бурятии нашли в подмосковном лесу спустя 79 лет. Солдат лежал в воронке, где принял последний бой. Опознать удалось по медальону, а в еле угадывающихся строках записки с трудом читается текст: Мухоршибирский район, Старый Заган. Позже районный Совет ветеранов помог отыскать родственников солдата.



Валерий Хаптуев, председатель Мухоршибирского районного Совета ветеранов поделился в беседе с корреспондентом ГТРК "Бурятия": Останки нашего земляка нашли под Москвой. Мы очень рады были и естественно подключились к поиску родственников".



Выяснилось, что имя Галактиона Теслева нигде не значилось — ни в книге Памяти, ни в погибших. Помогли земляки, они нашли, где жила семья Теслевых. Сохранился старинный дом, там выросли отец солдата и три его брата.



София Иванова, председатель Новозаганского Совета ветеранов приводит цифры: всего было призвано 530 человек, из Загана не вернулись 195. В честь героев-односельчан в местном клубе сделали стену Памяти. Сейчас идет сбор материалов для районной Книги Памяти, куда внесут и имя Галактиона Теслева.