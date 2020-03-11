Эксперт назвал ошибкой экстренное снижение ставки Банком Англии

Председатель Chatham House Джим О'Нил раскритиковал экстренное снижение процентной ставки Банком Англии, назвав это решение ошибочным и преждевременным, сообщает CNBC.

Ранее в среду Банк Англии неожиданно снизил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов – с 0,75% до 0,25%, стремясь смягчить экономические последствия вспышки коронавируса COVID-19.

О'Нил, бывший главный экономист Goldman Sachs, критически отнесся к срокам снижения ставки на фоне продолжающегося распространения коронавируса.

"Есть довольно много свидетельств того, что QE (количественное смягчение) и снижение ставок до уровней, на которых мы находимся здесь и во многих других странах, не работали годами, — сказал он CNBC. — Если мы сейчас пытаемся побудить людей оставаться дома, а не путешествовать, то что же должно делать снижение ставок?"

О'Нил предположил, что сегодняшний шаг Банка Англии был "ошибочным и слишком скорым". Эксперт добавил, что подобные меры могут потребоваться, если спрос продолжит ослабевать в ближайшие недели.

В то же время О'Нил высоко оценил новую схему финансирования ЦБ для поддержки малых и средних компаний, а также меры по улучшению условий кредитования коммерческих банков.

Инвесторы ожидают, что Федеральная резервная система США и другие центробанки приложат больше усилий для спасения мировой экономики от спада, вызванного вспышкой COVID-19. Однако некоторые экономисты полагают, что инструменты денежно-кредитной политики, такие как процентные ставки, не смогут помочь в борьбе с последствиями вируса.