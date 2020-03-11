Из-за разлива Клязьмы в Вязьниках перекрыто автомобильное движение

Из-за разлива Клязьмы в Вязьниках перекрыто движение по мосту. Об этом сообщает ГТРК "Владимир".

По уточненной информации, с 11 марта на время паводка движение автомобилей временно прекращено. Из-за высокого уровня воды в Клязьме понтонный мост стал пешеходным.

Как уже сообщалось, паводок уже распространяется по Владимирской области. На днях подобная ситуация возникла в Александровском районе. Деревню Мостищево, точнее, двадцать ее жителей, в том числе детей и пенсионеров, пришлось эвакуировать. Населенный пункт из-за повышения уровня в реке Кубрь оказался отрезан от "большой" земли. Паводковые воды затопили единственный мост.