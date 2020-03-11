В больнице Екатеринбурга скончалась пациентка, которую вынесли в коридор из-за криков

В Екатеринбурге прокуратура, следователи и управление здравоохранения городской администрации проверяют обстоятельства смерти 30-летней пациентки в городской больнице №20.

Ранее в городских соцсетях и местных СМИ появилась информация о том, что кровать с женщиной выставили из палаты в коридор – к туалету из-за того, что она громко кричала от боли, а медики якобы игнорировали ее просьбы о помощи.

По словам супруга скончавшейся пациентки, врачи утверждали, что женщина спит, а потом констатировали ее смерть.

Изданию "КП в Екатеринбурге" мужчина рассказал, что у него к медперсоналу больницы есть претензии. Он считает, что жену можно было спасти, но врачи "выселили" ее в коридоре, лишь выдав ей "утку".

В ходе прокурорской проверки будет дана оценка правильности выбранной тактики лечения и назначенных препаратов, сообщает РИА Новости. Кроме того, надзорное ведомство оценит своевременность оказания пациенте медицинской помощи.