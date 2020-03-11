Российский авторынок вышел на четвертое место в Европе

Продажи легковых автомобилей в нашей стране сократились по итогам февраля на 2%. Однако в странах Западной Европы авторынок в последний месяц зимы падал еще стремительнее. В итоге Россия по объемам продаж оказалась на условном четвертом месте.

Реализация новых легковых автомобилей в Германии сократилась за февраль на 10,8% - до 239 943 машин. Однако по данным агентства "Автостат", которое ссылается на национальные ассоциации автопроизводителей Европы, это не помешало стране занять первое место по продажам машин.

На втором месте в европейском рейтинге - Франция, жители которой приобрели 167 784 автомобиля (и это на 2,7% меньше), на третьем - Италия с показателем в 162 793 автомобиля (спад на 8,8%).

И если в рейтинге учитывать результаты России, то она оказалась бы как раз вслед за Италией: в феврале в нашей стране удалось реализовать около 111 тысяч машин. Продолжили бы цепочку Испания (94 620 автомобилей, -6%) и Великобритания (79 594 автомобиля, -2,9%).

Отмечается также, что британские дилеры заявили о традиционном снижении спроса в последний месяц зимы перед не менее традиционным мартовским всплеском. Так что расстановка сил по итогам марта может измениться.