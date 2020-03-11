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Тема:

Коронавирус 8 минут назад

11 марта 202014:33

Годовые собрания акционеров планируется проводить заочно из-за коронавируса

Global Look Press

Коронавирус, распространяющийся в мире с января, уже ограничил проведение публичных мероприятий в ряде стране.

Введены ограничение на проведение общественных мероприятий и в Москве. Это может повлиять на проведение годовых собраний акционеров.

Компании могут получить право на проведение в заочной форме годовых общих собраний акционеров в 2020 году. В этом случае повестка голосования будет рассылаться по почте.

Такая поправка внесена в действующее законодательство "из-за коронавируса", сообщил журналистам первый зампредседателя Банка России Сергей Швецов. "Сейчас законодательство не позволяет", — уточнил он (цитата ТАСС).

По словам Швецова, любое публичное общество сможет такой поправкой воспользоваться, но только в этом году.

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