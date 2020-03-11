Годовые собрания акционеров планируется проводить заочно из-за коронавируса

Коронавирус, распространяющийся в мире с января, уже ограничил проведение публичных мероприятий в ряде стране.

Введены ограничение на проведение общественных мероприятий и в Москве. Это может повлиять на проведение годовых собраний акционеров.

Компании могут получить право на проведение в заочной форме годовых общих собраний акционеров в 2020 году. В этом случае повестка голосования будет рассылаться по почте.

Такая поправка внесена в действующее законодательство "из-за коронавируса", сообщил журналистам первый зампредседателя Банка России Сергей Швецов. "Сейчас законодательство не позволяет", — уточнил он (цитата ТАСС).

По словам Швецова, любое публичное общество сможет такой поправкой воспользоваться, но только в этом году.