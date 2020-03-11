Доля России на мировом рынке сжиженного природного газа достигла 7%

Доля России на мировом рынке сжиженного природного газа (СПГ) достигла 7%, заявил глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон.

"Доля России в рынке СПГ увеличилась более чем в два раза и на сегодняшний день составляет 7%", — отметил Михельсон, сообщает "Прайм".

При этом доля "НОВАТЭКа" на мировом рынке СПГ составила в 2019 году 5%.

По предварительным данным, "НОВАТЭК" в 2019 г. увеличил добычу газа на 8,6% до 74,7 миллиарда куб. м, добычу жидких углеводородов — на 2,9% до 12,15 миллиона тонн. Продажи природного газа, включая СПГ, составили 78,45 миллиарда куб. м (+8,8% в годовом выражении).

В том числе в России продано 65,65 миллиарда куб. м газа, а продажи СПГ на международных рынках составили 12,8 миллиарда куб. м (9,28 миллиона тонн).

В свою очередь глава Минэнерго Александр Новак заявил ранее, что производство СПГ в России увеличилось в 2019 году на 49,2% до 40,2 миллиарда куб. м.

Между тем мировой спрос на СПГ вырос в 2019 году на 12,5% до 359 миллионов тонн.