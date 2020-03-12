Проверка на прочность: Роскачество искусственно состарило презервативы

Весна – пора любви. Однако предаваясь страсти, не стоит забывать о защите. Один из самых популярных способов обезопасить себя и партнера от венерических заболеваний – использование презерватива. Эксперты Роскачества проверили резиновые изделия и выяснили, что некоторые из них могут нанести вред здоровью.

Исследование установило, что продукция пяти торговых марок потенциально небезопасна, а у восьми замечено расхождение между заявленным и фактическим размером.

Об исследовании

Эксперты Роскачества изучили латексные презервативы 17 торговых марок от 13 производителей. Это продукция из Великобритании, Таиланда, Китая, Германии, США, Индии, Малайзии и России. Исследование проводилось по 60 показателям, 49 из которых – параметры безопасности. Кроме того, учитывались достоверность маркировки и потребительские свойства изделий.

Результаты исследования

Проверка показала, что изделия пяти торговых марок могут быть опасны для здоровья: в них зафиксировали содержание цинка и изопропанола в количествах, превышающих допустимые значения. Человеку это грозит раздражающим воздействием на кожные покровы и слизистые оболочки.

Превышение содержания цинка выявлено в российских презервативах "Гладиатор" и китайских "Гороскоп любви" и "Страсть". В продукции тайского производства (Contex и "Гусарские") обнаружили повышенное содержание изопропанола.

Эксперты проверили презервативы и на прочность при растяжении. Продукция всех марок оказалась достаточно прочной, однако пять образцов не соответствовали ГОСТу. Обычно прочность и удлинение при разрыве измеряются еще и в самом конце срока годности, который составляет пять лет. Чтобы провести такую проверку, резиновые изделия искусственно состарили (12 часов в термостате при температуре 70 градусов Цельсия). После такого исследования показатели всех марок остались в установленных рамках.

Также все из представленных марок презервативов прошли проверку на целостность упаковки и герметичность. Что касается длины и ширины, то здесь претензии возникли к четырем торговым маркам. Так, у "Гороскопа любви" обнаружилась значительная разница между заявленным и фактическим размером – 9,7 мм.

Если говорить о соотношении цены и качества, здесь исследование показало четкую зависимость: чем дороже резиновые изделия, тем они качественнее. Наиболее дешевые образцы получили и самые низкие оценки.

Стоит отметить, что натуральный каучуковый латекс, из которого делаются презервативы, может вызывать у человека аллергическую реакцию. Производитель обязан предупреждать потребителя о содержании этого вещества в составе. Соответствующие указания в текстовой инструкции и в виде специального знака содержались на всех упаковках проверенных изделий. Тем, кто страдает аллергией, эксперты рекомендуют обратить внимание на презервативы из искусственных материалов.