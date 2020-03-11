Вице-спикер Думы Толстой самоизолировался

После командировки в Париж вице-спикер российской Госдумы Петр Толстой на своей странице в Facebook сообщил, что намерен несколько дней поработать из дома.

Он напомнил, что во Франции сложилась напряженная обстановка в связи со вспышкой коронавируса, где на сегодняшний день зафиксировано уже более 1 600 заразившихся. Кроме того, заболевание выявлено у четверых депутатов французского парламента.

Толстой отметил, что несколько дней он работал в Париже, принимал участие в работе Бюро ПАСЕ и заседании постоянного комитета.

Вице-спикер сообщил, что он совершенно здоров. Однако, в соответствии с указом мэра Москвы, временно переходит удаленную работу.

"Самоизолируюсь, так сказать. Дабы не подвергать опасности коллег и своих избирателей, даже если имеется хоть малейший риск", — написал Толстой, представляющий в Госдуме столичный регион.

Как сообщалось, 5 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции​​​.

В документе отмечается, что граждане, прибывшие из государств с неблагополучной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции, обязаны обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в РФ.

В Москве было подтверждено девять случаев заболевания. Один из пациентов уже полностью здоров и выписан из больницы, передает РИА Новости.

31 декабря 2019 года власти КНР проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Позже специалисты пришли к выводу, что возбудителем болезни является новый коронавирус. ВОЗ назвала вспышку эпидемией международного масштаба.

Вирус получил официальное название COVID-19. Согласно последним данным, число зараженных в Китае достигло 81 тысячи человек, скончались 3158, вылечились более 61 тысяч заболевших. За пределами КНР жертвами коронавируса стали 872 человека.