В России растет просрочка по ипотеке на первичном рынке, многие семьи не могут платить по долгам

Объем просроченной ипотечной задолженности на первичном рынке жилья увеличился в январе на 5%, что в 4,6 раза превысило среднемесячные темпы роста в 2019 г., отмечает коллекторское агентство "Долговой консультант".

Объем просроченной ипотечной задолженности на первичном рынке жилья превысил 6,1 млрд руб. За весь 2019 г. показатель увеличился на 13% до 5,8 млрд руб.

"Обычно заемщики, взявшие кредит на приобретение недвижимости, очень редко допускают просрочку в первый год срока кредита, а если и сталкиваются с ухудшением финансовой ситуации, то позднее", — подчеркнул глава "Долгового консультанта" Денис Аксенов.

Строители достраивают дом, и залог по кредиту переходит в категорию вторичного рынка недвижимости.

В некоторых регионах просроченная задолженность по ипотеке на строящееся жилье выросла кратно, в частности, в Кабардино-Балкарии — в семь раз, в Забайкальском крае — в 2,8 раза, в Пермском крае — в 2,2 раза.

Агентство полагает, что доля проблемной ипотеки на рынке строящегося жилья увеличится к концу года до 0,7-1%. Объем выдаваемых кредитов под залог строящегося жилья уменьшается, и в проблемную категорию заемщиков переходит все большее количество семей, заключил Аксенов.