"Ювентус" хочет усилиться форвардом "Тоттенхэма" Кейном

Руководство туринского "Ювентуса" заинтересовано в приобретении английского нападающего "Тоттенхэм Хотспур" Харри Кейна. Итальянцы рассчитывают, что "шпоры" не смогут пробиться в Лигу чемпионов на следующий сезон, заставив тем самым 26-летнего футболиста сменить клуб.

Как сообщает Goal.com, помимо Кейна "Ювентус" также рассматривает вариант с Мауро Икарди, выступающего в чемпионате Франции за "Пари Сен-Жермен".

Напомним, что Кейн из-за травмы бедра не играет за "Тоттенхэм" с начала января 2020 года. Нападающий английского клуба провел в нынешнем сезоне 20 матчей в чемпионате АПЛ, забив в них 11 мячей.