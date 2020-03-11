Коронавирусный кордон в Шереметьеве: как выглядит рабочий день дежурных медиков

В связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19 в московском аэропорту Шереметьево посменно дежурят врачи из разных больниц. Заместитель главного врача ГБУЗ "ГКБ им. М.П. Кончаловского ДЗМ" Александр Титов в прямом эфире программы "60 минут" рассказал, как выглядит рабочий день медиков, а также как проверяют на коронавирус прибывающих пассажиров.

По словам Титова, работа в терминале F организована в суточном режиме. Медицинские сотрудники приезжают в аэропорт на специально выделенном транспорте, надевают защитные костюмы, шапочки и маски, а затем занимают рабочие места в зале.

"Мы занимаемся гражданами, которые приходят из зоны паспортного контроля. В зависимости от страны у пациента берутся мазки из носоглотки на предмет наличия вируса. Затем оформляется анкета с персональными данными и выдается уведомление о необходимости самоизоляции в течение двух недель. Работа построена четко, поэтому очередей и недовольных у нас пока нет", — заверил заместитель главврача.

Александр Титов отметил, что в связи с часто меняющейся эпидемиологической обстановкой для медиков очень важна страна, из который прибыл гражданин, и где он планирует находиться в ближайшее время. "Это важно для того, чтобы, в случае необходимости, у нас была возможность оперативно с ним связаться", — пояснил Титов.

"Среди врачей никакой тревоги и опасений нет. Приняты все необходимые меры, чтобы не заболеть и не заразиться. Людей, которые ежедневно работают в операционной и реанимации, сложно чем-то удивить, особенно тяжелой работой. Надо отдать должное руководству Департамента здравоохранения нашей больницы, которые создали максимально комфортные бытовые условия. У нас есть место, где сотрудники могут прийти в себя и отдохнуть. Организовано трехразовое горячее питание. Условия практически как дома", — заключил медик.

В терминале F столичного аэропорта Шереметьево введен усиленный медицинский контроль. Особые меры касаются прибывающих из Италии, Китая, Ирана, Южной Кореи.