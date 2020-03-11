В Хакасии незнакомец зарезал и добил камнем женщину на глазах у ее мужа

В Аскизском районе Хакасии незнакомый мужчина подбежал к супружеской паре, нанес женщине несколько ударов ножом и добил ее камнем.

Бессмысленное убийство произошло в селе Бельтирское 7 марта возле магазина. Муж жертвы пытался оказать сопротивление вооруженному человеку и даже отогнал его от супруги, а затем побежал звать на помощь.

В этот момент убийца вернулся и вновь напал, на сей раз с подобранным камнем.

Раненую женщину успели доставить в больницу, однако вскоре она скончалась в реанимации. У нее остались четверо детей, младшему из которых три года.

Информационное агентство "Хакасия", ссылаясь на собственные источники, сообщило, что убийцей оказался местный житель, неоднократно ранее сидевший в тюрьме. По версии издания, в момент нападения мужчина находился под воздействием наркотических средств.

Пресс-служба Следственного комитета по Красноярскому краю и Республики Хакасия сообщила, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемый задержан и допрошен, однако мотивы его поступка и другие детали преступления пока что не раскрываются.