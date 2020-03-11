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Тема:

Коронавирус 11 минут назад

11 марта 202015:43

Adidas и Puma заявили о значительном сокращении продаж из-за коронавируса

EPA

Немецкие производители спортивной одежды компании Adidas и Puma предупредили о значительном снижении продаж в Китае из-за коронавируса и заявили, что, хотя налицо первые признаки улучшения, влияние вспышки заболевания распространилось на другие рынки, передает Reuters.

Акции Adidas и Puma, которые уже упали в последние несколько недель, потеряли в цене 6% и 4,4% соответственно утром по европейскому времени. Акции лидера рынка американской компании Nike, которая в прошлом месяце предупредила о влиянии вируса, снизились на 3%.

В Adidas сказали, что ожидают, что продажи в первом квартале упадут до 1 миллиарда евро (1,1 миллиарда долларов) в Китае, а операционная прибыль сократится на 400-500 миллионов евро.

Почти треть продаж Adidas и Puma приходится на азиатский рынок, который в последние годы был основным растущим рынком для спортивных товаров и источником прибыли. Регион также является основным источником снабжения, причем Китай является крупным производителем для обеих компаний.

В Adidas сообщили, что в компании ожидают падения продаж группы в первом квартале более чем на 10%, в том числе в Китае, а падение продаж в Японии и Южной Корее составит примерно 100 миллионов евро, и при условии, что продажи в остальном мире вырастут примерно на 6-8%.

"Вирусный удар выглядит хуже, чем все опасались ранее", — написал аналитик Jefferies Джеймс Гржинич в заметке об Adidas.

В компании Puma заявили, что не ожидают нормализации бизнеса в ближайшем времени, несмотря на обнадежывающие новости из Китая, хотя ранее в компании предполагали, что кризис будет кратковременным.

"Учитывая длительность ситуации (с распространением коронавируса) в Китае, негативное влияние в других азиатских странах, а теперь и распространение в Европе и США, мы, к сожалению, должны сделать вывод, что краткосрочная нормализация не произойдет", — говорится в заявлении Puma.

С момента появления в Китае в конце прошлого года новый коронавирус распространился по всему миру, заразив около 120 тысяч человек, убив более 4 тысяч и отправив рынки в длительное падение.

Спортивные соревнования по всему миру были отменены, отложены или сыграны без зрителей, а распространение вируса поднимает вопрос о возможности проведения предстоящих летних Олимпийских игр в Японии и чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Хотя Олимпиада обычно не является основным драйвером продаж для индустрии спортивных товаров, Евро-2020 более важен для продаж трикотажных изделий и мячей.

Если оба мероприятия будут отложены, Adidas может потерять до 70 миллионов евро продаж, сообщил журналистам исполнительный директор Каспер Рорстед, добавив, что он оптимистичен по поводу основополагающего состояния бизнеса и не планирует сокращения рабочих мест.

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