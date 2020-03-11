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11 марта 202015:38 Лариса Худикова

Доктор Мясников назвал два вопроса для определения депрессии

Доктор Мясников назвал два вопроса для определения депрессии

Депрессию называют одним их "бичей" XXI века. Вести.Ru попросили известного врача Александра Мясникова разъяснить отличие депрессии от депрессивного состояния и ответить на вопрос, действительно ли оно чаще встречается среди представителей интеллектуальной сферы деятельности?

Доктор говорит, что это не совсем так – от депрессии и депрессивных состояний, как правило, больше страдают люди с низким социально-экономическим статусом.

Однако в мире депрессия — самый большой источник нетрудоспособности. То есть люди с этим заболеванием не могут работать.

При этом, говорит Мясников, есть международная статистика по странам. Согласно этим данным, показатели депрессии в среднем колеблются от 5 до 20 процентов

Например, в Японии — 13, в США – 17 процентов, у нас в России тенденции примерно те же.

Хотя, отмечает доктор Мясников, среди больных серьезными хроническими заболеваниями их число достигает 45 процентов.

"То есть почти каждый второй с хроническим заболеванием подвержен депрессии", — отмечает Александр Мясников.

Он также призывает не путать депрессию как серьезное психическое заболевание, которое имеет свои критерии, с депрессивным состоянием.

Доктор Мясников называет два главных вопроса, которые врач общей практики должен задавать пациенту, чтобы знать: направлять ли его к психиатру?

Эти два вопроса звучат так: "Были ли у вас за последние полтора месяца чувства безысходности и недовольства собой?" и "Были ли за последние два месяца чувства неудовольствия от того, что вы делаете, и бессмысленности происходящего?"

Знаменитый врач признается, что лично у него подобные чувства возникают иногда в день по разу.

Их, говорит Александр Мясников, надо "отслеживать", поскольку депрессивное состояние может перерасти в депрессию.

О ней уже свидетельствуют суицидальные мысли, бессонница и иные симптомы, поэтому при наличии тревожных факторов в психологическом состоянии важно вовремя обратиться к специалисту.

Ранее с интервью Вестям.Ru доктор Мясников назвал самые переоцененные болезни и лекарства, а также назвал оптимальное количество калорий в сутки.

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