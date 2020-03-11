Доктор Мясников назвал два вопроса для определения депрессии

Депрессию называют одним их "бичей" XXI века. Вести.Ru попросили известного врача Александра Мясникова разъяснить отличие депрессии от депрессивного состояния и ответить на вопрос, действительно ли оно чаще встречается среди представителей интеллектуальной сферы деятельности?

Доктор говорит, что это не совсем так – от депрессии и депрессивных состояний, как правило, больше страдают люди с низким социально-экономическим статусом.

Однако в мире депрессия — самый большой источник нетрудоспособности. То есть люди с этим заболеванием не могут работать.

При этом, говорит Мясников, есть международная статистика по странам. Согласно этим данным, показатели депрессии в среднем колеблются от 5 до 20 процентов

Например, в Японии — 13, в США – 17 процентов, у нас в России тенденции примерно те же.

Хотя, отмечает доктор Мясников, среди больных серьезными хроническими заболеваниями их число достигает 45 процентов.

"То есть почти каждый второй с хроническим заболеванием подвержен депрессии", — отмечает Александр Мясников.

Он также призывает не путать депрессию как серьезное психическое заболевание, которое имеет свои критерии, с депрессивным состоянием.

Доктор Мясников называет два главных вопроса, которые врач общей практики должен задавать пациенту, чтобы знать: направлять ли его к психиатру?

Эти два вопроса звучат так: "Были ли у вас за последние полтора месяца чувства безысходности и недовольства собой?" и "Были ли за последние два месяца чувства неудовольствия от того, что вы делаете, и бессмысленности происходящего?"

Знаменитый врач признается, что лично у него подобные чувства возникают иногда в день по разу.

Их, говорит Александр Мясников, надо "отслеживать", поскольку депрессивное состояние может перерасти в депрессию.

О ней уже свидетельствуют суицидальные мысли, бессонница и иные симптомы, поэтому при наличии тревожных факторов в психологическом состоянии важно вовремя обратиться к специалисту.

Ранее с интервью Вестям.Ru доктор Мясников назвал самые переоцененные болезни и лекарства, а также назвал оптимальное количество калорий в сутки.