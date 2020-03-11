11 марта 202016:28

Жители смоленской деревни втроем дали отпор бешеной волчице

Рваные раны по всему телу. Жители смоленской деревни втроем дали отпор волчице. Им удалось отбиться от хищника. В итоге зверь погиб, а пострадавших отправили на лечение в Смоленск.

Нападение произошло произошло в Кардымовском районе. Волки здесь — частые гости. Поэтому с недавних пор местные жители ходят на железнодорожную остановку только по двое, передает ГТРК "Смоленск". "Я видел двух волков недалеко от моего дома. Они обычно мирные. Может, у этой было бешенство?", — говорит житель деревни Чуи Хаджи-Мурат Есильбаев.

Первой жертвой волчицы стала Надежда Петрушенко. 67-летняя женщина вышла из пригородной электрички на остановке Приднепровская и отправилась в одну из близлежащих деревень Вернебисово. Шла она по тропинке и, вероятнее всего, волчица настигла ее возле лесного массива.

Как только женщина заметила хищника, она успела позвонить своему брату. Тот схватил кухонный нож, взял друга и вдвоем они бросились ей на помощь. Зверь уже успел покусать пострадавшую, изодрать лицо брату, а перед тем, его животное закололи, он искусал руку третьему человеку.

Женщина сразу была отправлена в Смоленскую областную больницу, а двое мужчин получили первичную помощь в районной больнице Кардымово, после чего их тоже отправили в Смоленск.

"В целом все пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Однако они получили серьезные травмы. У женщины укусы на лице, рваные раны на правом бедре и верхних конечностях. Один из мужчин помещен в отделение челюстно-лицевой хирургии. У него кусанные раны на носу, правом предплечье и верхней губе", — сообщил главврач Смоленской областной клинической больницы Евгений Каманин.

Они останутся под наблюдением на протяжении минимум двух недель. Обоим сделали уколы против бешенства, так как все признаки свидетельствуют о наличии у волчицы этого опасного заболевания. Как подчеркивают специалисты, бешеное животное способно загрызть насмерть.

"Если волк голоден, то в качестве ужина ему подойдет и человек. Поэтому случай — очень опасный", — пояснил начальник Государственная ветеринарная служба Смоленской области Алексей Гарганчук.

Сотрудники ветеринарной станции уже провели осмотр близлежащих деревень. Новых случаев бешенства в результате проверки выявлено не было, поэтому принудительно вакцинировать животных не будут. Однако специалисты ведомства напоминают, что вспышки бешенства участились, поэтому смоляне должны заблаговременно позаботиться о вакцинации своих питомцев.

Текст: ГТРК "Смоленск"

Сейчас

15:33

Сенаторы одобрили закон о поправке в Конституцию

13:21

Таиланд все-таки пустит россиян без визы

12:56

Закон о поправке в Конституцию поступил в Совет Федерации

11:57

Бывший полицейский, ударивший Голунова, извинился перед ним

11:14

Таиланд ограничил въезд для россиян

10:51

Госдума приняла закон о поправке к Конституции

10:31

Россия признала белорусов и украинцев носителями русского языка

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин призвал готовиться к серьезной конкурентной борьбе

Путин призвал готовиться к серьезной конкурентной борьбе

32 минуты назад
Сенаторы одобрили закон о поправке в Конституцию

Сенаторы одобрили закон о поправке в Конституцию

34 минуты назад
Меркель: коронавирусом могут заразиться 70% населения Европы

Меркель: коронавирусом могут заразиться 70% населения Европы

23 минуты назад
Четверо военнослужащих пострадали при взрыве в подмосковной воинской части

Четверо военнослужащих пострадали при взрыве в подмосковной воинской части

1 час назад
Коронавирусный кордон в Шереметьеве: как выглядит рабочий день дежурных медиков

Коронавирусный кордон в Шереметьеве: как выглядит рабочий день дежурных медиков

1 час назад
Доктор Мясников назвал два вопроса для определения депрессии

Доктор Мясников назвал два вопроса для определения депрессии

51 минута назад
Волка размером с человека застрелили близ башкирского села

Волка размером с человека застрелили близ башкирского села

5 часов назад
Верный "бабник": Олег Алмазов рассказал, что отбил свою женщину у бандита

Верный "бабник": Олег Алмазов рассказал, что отбил свою женщину у бандита

1 час назад
12-летняя дочь Миллы Йовович получила роли в двух фильмах

12-летняя дочь Миллы Йовович получила роли в двух фильмах

44 минуты назад
Обвал рубля: стоит ли бежать в автосалон за новым автомобилем

Обвал рубля: стоит ли бежать в автосалон за новым автомобилем

4 часа назад
Сидеть на корточках полезнее, чем на стуле

Сидеть на корточках полезнее, чем на стуле

44 минуты назад
В Подмосковье рессора от грузовика прилетела в лобовое стекло "Соляриса"

В Подмосковье рессора от грузовика прилетела в лобовое стекло "Соляриса"

50 минут назад
Похитившие 200 тысяч евро из дома вице-губернатора Ямала налетчики попали на видео

Похитившие 200 тысяч евро из дома вице-губернатора Ямала налетчики попали на видео

54 минуты назад
Мария Аронова о фильме "Лёд 2": основа всего – любовь

Мария Аронова о фильме "Лёд 2": основа всего – любовь

6 часов назад
Нужна помощь: Даниле Васильеву требуется дыхательное оборудование и лечебное питание

Нужна помощь: Даниле Васильеву требуется дыхательное оборудование и лечебное питание

7 часов назад
"Было так высоко, что захватывало дух": актриса рассказала о съемках "Невесты комдива"

"Было так высоко, что захватывало дух": актриса рассказала о съемках "Невесты комдива"

22 часа назад
"Портрет семейной драмы". Расследование Эдуарда Петрова смотрите в выходные

"Портрет семейной драмы". Расследование Эдуарда Петрова смотрите в выходные

23 часа назад
Советы эксперта: как помочь ребенку не заболеть

Советы эксперта: как помочь ребенку не заболеть

02.03.2020 15:23
Минобороны РФ упростило поступление на контрактную службу

Минобороны РФ упростило поступление на контрактную службу

56 минут назад
Коронавирусная депрессия: таким Рим еще никто не видел

Коронавирусная депрессия: таким Рим еще никто не видел

1 час назад
Вице-спикер Думы Толстой самоизолировался

Вице-спикер Думы Толстой самоизолировался

1 час назад
В Хакасии незнакомец зарезал и добил камнем женщину на глазах у ее мужа

В Хакасии незнакомец зарезал и добил камнем женщину на глазах у ее мужа

1 час назад
Нефтяные джаз, хард-рок и симфония

Нефтяные джаз, хард-рок и симфония

2 часа назад
Обзор смартфона Samsung Galaxy A51: на смену бестселлеру

Обзор смартфона Samsung Galaxy A51: на смену бестселлеру

2 часа назад
В больнице Екатеринбурга скончалась пациентка, которую вынесли в коридор из-за криков

В больнице Екатеринбурга скончалась пациентка, которую вынесли в коридор из-за криков

2 часа назад
Сборная России по футболу сыграет с командой Молдавии без зрителей

Сборная России по футболу сыграет с командой Молдавии без зрителей

2 часа назад
Россиян с видом на жительство в Италии в Россию не пустят

Россиян с видом на жительство в Италии в Россию не пустят

2 часа назад
Таиланд все-таки пустит россиян без визы

Таиланд все-таки пустит россиян без визы

2 часа назад
В мордовской колонии пожизненно заключенный убил последнего секс-маньяка СССР

В мордовской колонии пожизненно заключенный убил последнего секс-маньяка СССР

3 часа назад
Актриса Валентина Талызина попала в реабилитационный центр

Актриса Валентина Талызина попала в реабилитационный центр

3 часа назад
Силуанов: Россия лучше других стран готова к падению цен на нефть

Силуанов: Россия лучше других стран готова к падению цен на нефть

3 часа назад
7 геополитических авантюр Саудовской Аравии

7 геополитических авантюр Саудовской Аравии

3 часа назад
Азартный водитель устроил гонки по Петрозаводску и "финишировал" в пешеходов. Видео

Азартный водитель устроил гонки по Петрозаводску и "финишировал" в пешеходов. Видео

3 часа назад
Второй в мире пациент полностью излечился от ВИЧ

Второй в мире пациент полностью излечился от ВИЧ

3 часа назад
Два состава столкнулись в метро столицы Мексики

Два состава столкнулись в метро столицы Мексики

3 часа назад
Неудачная попытка украсть чебупели в подмосковном супермаркете закончилась стрельбой

Неудачная попытка украсть чебупели в подмосковном супермаркете закончилась стрельбой

3 часа назад
Момент столкновения тепловоза и лесовоза в Башкирии попал на видео

Момент столкновения тепловоза и лесовоза в Башкирии попал на видео

4 часа назад
Бывший полицейский, ударивший Голунова, извинился перед ним

Бывший полицейский, ударивший Голунова, извинился перед ним

4 часа назад
Названа стоимость разбитых покупателем телевизоров в томском гипермаркете

Названа стоимость разбитых покупателем телевизоров в томском гипермаркете

4 часа назад
В выходные Москву ждет сильный ветер и снег

В выходные Москву ждет сильный ветер и снег

4 часа назад
Лена и Тамара из Винницы расписались на фреске Рафаэля

Лена и Тамара из Винницы расписались на фреске Рафаэля

4 часа назад
Кандидаты в Росгвардию сначала пройдут полиграф

Кандидаты в Росгвардию сначала пройдут полиграф

4 часа назад
Названы три причины не использовать Telegram

Названы три причины не использовать Telegram

5 часов назад
Коронавирус или политика? Праймериз в США прошли при пустых залах

Коронавирус или политика? Праймериз в США прошли при пустых залах

5 часов назад
"Даже руки дрожали от счастья": Вяльбе отреагировала на успех Большунова

"Даже руки дрожали от счастья": Вяльбе отреагировала на успех Большунова

5 часов назад
Экзамен не нужен: Россия признала белорусов и украинцев носителями русского языка

Экзамен не нужен: Россия признала белорусов и украинцев носителями русского языка

5 часов назад
Saudi Aramco готовится увеличить добычу нефти на 1 миллион баррелей в сутки

Saudi Aramco готовится увеличить добычу нефти на 1 миллион баррелей в сутки

5 часов назад
Крупнейшая игровая выставка E3 отменяется из-за коронавируса

Крупнейшая игровая выставка E3 отменяется из-за коронавируса

5 часов назад
В Исторической мечети Москвы нашли тело муэдзина

В Исторической мечети Москвы нашли тело муэдзина

5 часов назад
"Алиса" научилась читать интернет вслух

"Алиса" научилась читать интернет вслух

6 часов назад
Путин: США пытаются обеспечить существование Украины за счет России

Путин: США пытаются обеспечить существование Украины за счет России

6 часов назад
Все липецкие школьники перешли на домашнее обучение

Все липецкие школьники перешли на домашнее обучение

7 часов назад
Сибирский русский народный хор и ансамбль танца "Ингушетия" представят совместную программу в Доме музыки

Сибирский русский народный хор и ансамбль танца "Ингушетия" представят совместную программу в Доме музыки

10.03.2020 15:28

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку