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11 марта 202015:35

Похитившие 200 тысяч евро из дома вице-губернатора Ямала налетчики попали на видео

"МК"

Камера наблюдения зафиксировала злоумышленников, которые совершили вооруженный налет на дом вице-губернатора ЯНАО Альбины Свинцовой в подмосковных Котельниках.

 

Нападение было совершено около восьми часов вечера 10 марта, когда супруг Свинцовой Юрий — отставной военный, ранее служивший заместителем командующего Центральным военным округом по материально-техническому обеспечению, — и охранник находились в гараже. Трое злоумышленников в масках проникли в дом, избили мужчин рукоятями пистолетов, после чего связали их, а сами вынесли из помещения два сейфа и несколько вещей — этот момент попал на видео. В сейфах, по предварительным данным, находились около 200 тысяч евро и оружие. С места они скрылись на машине, за рулем которой находился их подельник.

Сорокалетнему охраннику удалось сорвать пластиковую стяжку с рук и освободиться, после чего он вызволил и Юрия. Мужчинам потребовалась медицинская помощь — они получили серьезные травмы головы. "МК" со ссылкой на следователей отмечает, что преступление было тщательно спланировано — грабители приехали со стороны леса, где нет камер, действовали слаженно и имели представление, что брать. Выйти на след подозреваемых пока не удалось.

Доходы Альбины Свинцовой в 2018 году составили около 51 миллиона рублей, за два предыдущих года она заработала суммарно 58,5 миллиона рублей. Доходы ее супруга с 2016 по 2018 годы составили немногим более 3,5 миллиона рублей.

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