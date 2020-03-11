Меркель: коронавирусом могут заразиться 70% населения Европы

Власти Германии сделают все необходимое для ограничения воздействия коронавируса на европейскую экономику, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Меркель упомянула бюджетные расходы на здравоохранение, а также обязательство предоставить ликвидность компаниям, испытывающим трудности, сообщает "Интерфакс". Кроме того, Меркель высказалась за увеличение отпускных выплат работникам.

К коронавирусу следует относиться "серьезно". "Мы находимся в такой ситуации, когда не знаем многого и к тому, чего мы не знаем, мы должны отнестись серьезно", — подчеркнула Меркель.

По данным экспертов, в условиях отсутствия вакцинации и должного лечения коронавирусом "могут заразиться 60-70% населения", отметила Меркель и добавила, что заражению в основном подвержены люди с проблемами со здоровьем, а также пожилые люди.

Немецкие законодатели намерены провести в четверг встречу по вопросам кризиса, вызванного распространением коронавируса.

В свою очередь официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что правительство поддержит немецкий бизнес в условиях распространения коронавируса.

К 11 марта в Германии насчитывают 1622 зараженных, три человека скончались.