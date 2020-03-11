В Подмосковье рессора от грузовика прилетела в лобовое стекло "Соляриса"

Вялотекущая пробка, автомобили движутся с черепашьей скоростью, "встречка" отделена барьером - казалось бы, что может пойти нет так? Шокирующее видео, записанное на видеорегистратор "Соляриса", доказывает, что опасность может прийти, откуда-угодно - даже упасть с неба.



Рессора от проезжающего по "встречке" грузовика прилетела прямое в лобовое стекло автомобиля Hyundai Solaris, который двигался в левом ряду Минского шоссе в сторону Москвы. Судя по видео, леденящий душу инцидент произошел в районе Сколково.



Тяжелая металлическая пластина легко прошила "лобовое", едва не задев водителя. К счастью, обломок рессоры застрял в ветровом стекле, повредив лишь переднюю панель автомобиля. Пару сантиметров вправо или влево - и исход для автовладельца мог бы быть совершенно иным.







Что за грузовик двигался на встречной полосе, и почему из него высыпались детали подвески, остается загадкой. Ясно одно - владелец "Соляриса" явно отпразднует свой второй день рождения.

