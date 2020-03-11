11 марта 202015:45

Сидеть на корточках полезнее, чем на стуле

Давно известно, что малоподвижный образ жизни вреден для здоровья. Но, возможно, проблема не том, что человек подолгу сидит на одном месте, а в том, что он сидит неправильно.

Специалисты поясняют: с эволюционной точки зрения стратегии сохранения энергии должны давать людям преимущество.

Но, с другой стороны, из-за сидячего образа жизни у людей повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и заболеваний печени, появляются боли в спине и даже варикоз. Считается, что эти проблемы связаны со снижением мышечной активности и замедлением мышечного метаболизма.

Разрешить это противоречие помогло новое исследование с участием танзанийских охотников-собирателей, хадза.

Учёные попросили 28 представителей этого народа в течение восьми дней носить устройства, измеряющие физическую активность и периоды отдыха. Затем результаты сравнили с данными исследований, проводившихся в развитых странах.

В итоге оказалось, что у охотников-собирателей уровень физической активности более чем в три раза превышает рекомендованный американскими экспертами в области здравоохранения (22 минуты в день).

Но также у хадза высок и "уровень бездействия": они проводят в сидячем положении по 9-10 часов в день.

При этом у охотников-собирателей отсутствуют признаки хронических заболеваний, которые в развитых странах связаны с сидячим образом жизни.

Всё прояснилось, когда исследователи использовали специализированное оборудование для измерения мышечной активности нижних конечностей в различных позах.

Оказалось, когда человек сидит на корточках или на коленях, уровень его мышечной активности выше, чем когда он сидит на диване, стуле или в офисном кресле.

Антропологи считают, что наша физиология, вероятно, до сих пор адаптирована к тем условиям, в которых развивался наш вид. И более "активные" позы отдыха защищают организм от вредного влияния бездействия.

"Для лёгкой активности мышц требуется топливо, обычно это подразумевает сжигание жиров. Поэтому сидеть на корточках и на коленях не так вредно, как сидеть на стуле", - поясняет ведущий автор работы профессор Дэвид Райклэн (David Raichlen) из Университета Южной Калифорнии.

Что же остаётся делать людям, вынужденным проводить много времени сидя?

"Сидение на корточках вряд ли можно назвать [подходящей] альтернативой. Но проводить больше времени в позах, которые требуют мышечной активности низкого уровня, может быть полезно для нашего здоровья", - считает профессор Райклэн.

О проделанной работе его команда отчиталась в статье, опубликованной в журнале PNAS.

Кстати, ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали, как продлить жизнь и остановить старение сердца людям, ведущим сидячий образ жизни.

Текст: Вести.Наука

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