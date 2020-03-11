11 марта 202016:48

Италия обвинила ЕС в медлительности в борьбе с коронавирусом

EPA

Итальянское правительство обвинило политиков Евросоюза и страны-члены в том, что они слишком медленно помогают римским властям в связи с эпидемией коронавируса, передает The Guardian.

Поскольку лидеры ЕС провели саммит по видеоконференции и согласились, что вирус, получивший название, Covid-19 может заразить до 70% европейцев, посол Италии в ЕС пожаловался на отсутствие солидарности среди стран-членов ЕС.

Маурицио Массари сказал, что Брюсселю необходимо "выйти за рамки взаимодействия и консультаций" и разработать "срочные, конкретные и эффективные действия".

Последней точкой для итальянских властей стало то, что государства-члены Евросоюза не ответили на призыв со стороны Италии о дополнительных поставках медицинского оборудования, включая медицинские маски.

Германия и Франция входят в число стран ЕС, которые ввели ограничения на экспорт медицинского оборудования, в то время как Китай предложил продать Италии 1000 аппаратов искусственной вентиляции легких, 2 миллиона масок, 20 тысяч защитных костюмов и 50 тысяч тестов на коронавирус.

"Под координацией ЕС мы должны обеспечить поставку необходимого медицинского оборудования и его перераспределение между теми странами и регионами, которые больше всего в этом нуждаются", — написал Массари.

"Сегодня это означает Италию; завтра необходимость может возникнуть в другом месте. Италия уже попросила активировать в Евросоюзе механизм гражданской защиты для поставки медицинского оборудования для индивидуальной защиты. Но, к сожалению, ни одна страна ЕС не ответила на призыв комиссии. Только Китай ответил на двусторонней основе. Конечно, это не хороший знак европейской солидарности", — отметил он.

Во время двухчасового "электронного саммита" 9 марта вечером лидеры ЕС пообещали увеличить координацию и высвободить средства объемом до 25 млрд евро.

Комиссия выделит 7,5 млрд евро, так что общий объем финансирования может вырасти до 18 миллиардов евро.

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что государства-члены согласились, что они "будут готовы использовать все необходимые инструменты" для решения четырех приоритетных задач: ограничения распространения вируса, обеспечение поставок медицинского оборудования, содействия исследованиям для создания вакцин и определения методов лечения, а также на преодоление экономических последствий вспышки коронавируса.

Он сказал, что Европейская комиссия закупит средства индивидуальной защиты для поставок странам-членам.

"Необходимо обеспечить, чтобы внутренний рынок функционировал должным образом и избегались любые неоправданные препятствия, — сказал он. — Особое внимание должно быть уделено маскам и респираторам".

Тем не менее, блок не смог договориться о скоординированных финансовых стимулах помимо использования отдельных национальных средств для поддержки своих систем здравоохранения и экономики.

На вопрос о том, является ли решение Австрии и Словении о закрытии своих границ с Италией соразмерным ответом, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что в будущем министры внутренних дел будут связываться ежедневно, чтобы убедиться, что все предпринятые шаги были адекватными.

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