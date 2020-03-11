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Тема:

Коронавирус 6 минут назад

11 марта 202017:08

Европа не готова к полному переходу на удаленную работу для борьбы с коронавирусом

Европа не готова к полному переходу на удаленную работу для борьбы с коронавирусом

Самоизоляция людей для борьбы с распространением коронавируса может оказаться сложной задачей для Европы, поскольку большинство населения континента обычно не работает дома. Об этом пишет Bloomberg.

6 из 10 человек в Европейском союзе не работали дома в 2018 году, свидетельствуют данные, собранные Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В Италии 67% работников заявили, что они никогда не работали удаленно.

В Германии, крупнейшей экономике Европы, на долю обрабатывающей промышленности приходится почти половина ВВП, что затрудняет — а в некоторых случаях делает невозможным — перевод персонала на удаленную работу.

Между тем, в Великобритании, где обрабатывающая промышленность составляет около 10% ВВП, работа на дому гораздо более распространена.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в среду, что, по данным экспертов, при отсутствии вакцинации и должного лечения заразиться коронавирусом COVID-19 могут 60-70% населения.

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