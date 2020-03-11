Коронавирус вышел из-под контроля. Норвегия отменяет учения НАТО

Вооруженные силы Норвегии отменяют учения Cold Response, или "Холодный ответ". Как заявил глава оперативного центра армии, распространение коронавируса вышло из-под контроля. Лучше сохранить боевой потенциал военных. Он может пригодиться, когда настанут тяжелые времена.

Учения Cold Response должны были пройти с 12 по 18 марта, сообщает агентство "Интерфакс". В них принимают участие свыше 15 тысяч военнослужащих.

Ранее из-за COVID-19 отменили совместные маневры США и Израиля Juniper Cobra, или "Можжевеловая кобра". Они успели начаться 3 марта, но после рекомендаций Минздрава еврейского государства, а также переговоров генштаба ЦАХАЛ с европейским командованием армии США, было принято решение остановить учения.

Другие американо-израильские маневры Eagle Genesis отменили, так как в них должно было участвовать подразделение США, базирующееся в Италии.